Мир 10 февраля 2024, 09:53 Трюдо счел «пропагандой» слова Путина об украинском нацисте Трюдо прокомментировал слова Путина о нацисте Гунько в парламенте Канады Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/globallookpress

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклончиво ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова президента России Владимира Путина о приглашении в канадский парламент украинского нациста Ярослава Гунько. Трюдо назвал это упоминание «пропагандой».

«Конечно, он будет использовать любую пропаганду, которую может, но я могу сказать, что канадцев не обмануть», — процитировала его «Газета.ru».

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Он заявил, что «российская пропаганда» якобы пытается изменить общественное мнение канадцев и исказить данные о ситуации на Украине. При этом канадский премьер не стал отвечать на вторую часть вопроса, касавшуюся собственно приглашения Гунько в парламент.

Трюдо добавил, что Канада поддерживает Украину и продолжит делать это столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что офис Джастина Трюдо лично позвал нациста для выступления в парламенте в 2023 году.

Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул о том, что в канадском парламенте представили человека, который «лично убивал и русских, и поляков, и евреев», и президент Украины Владимир Зеленский, еврей по национальности, вместе с парламентом Канады «лично рукоплескал этому человеку».