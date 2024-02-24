Мир 24 февраля 2024, 19:28 Трюдо пообещал выделить Украине более двух миллиардов долларов РИА «Новости»

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Канада в 2024 году выделит Украине военную и финансовую поддержку в размере более двух миллиардов долларов. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского.

В сообщении говорится, что в ходе визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо на Украину Киев подписал с Оттавой двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Из документа следует, что в 2024 году Канада выделит более 2,22 миллиарда долларов в качестве макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

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Ранее сообщалось, что во Франции решили оспорить подписанное соглашение о безопасности с Украиной. Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал сенатора Алена Упера в стремлении обратиться в Государственный совет страны по этому поводу.