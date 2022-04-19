Трюдо пообещал Украине тяжелую артиллерию

Канада решила отправить на Украину тяжелую артиллерию. Власти страны обнародуют детали предстоящих поставок в ближайшие дни, сообщило РИА «Новости».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что поставки осуществят в соответствии с запросом украинской стороны.

«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию», — сказал он, пообещав предоставить более подробную информацию в скором времени.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что Россия не должна победить на Украине. Германия намерена и дальше оказывать помощь киевскому режиму. Бундестаг практически истощил собственные запасы оружия и теперь планирует обратиться за помощью к предприятиям военно-промышленного комплекса.