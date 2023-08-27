Мир 27 августа 2023, 03:06 Трюдо пообещал помогать Украине сколько потребуется Bloomberg: премьер Канады Трюдо пообещал Украине поддержки сколько потребуется РИА «Новости»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется, несмотря на неудачи ВСУ на поле боя. Об это канадский премьер заявил в интервью агентству Bloomberg.

Трюдо заявил, что Запад осознавал, что украинское контрнаступление — это долгий процесс.

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«Мы готовы к конфликту, который займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить», — заявил Трюдо.

Власти Канады 18 августа ввели новые антироссийские санкции, под которые попали три московских суда и 15 физических лиц. Через пять дней правительство Канады заявило, что планирует ввести санкции против четырех лиц и почти 30 организаций из России. Ограничения относятся к тем людям и компаниям, чья деятельность связана с вооруженными силами, промышленным, финансовым и ядерным секторами.