27 февраля 2024, 02:46
Трюдо оговорился и пожелал России победы на Украине
Премьер Канады Трюдо по ошибке пожелал России победы в конфликте на Украине
Премьер Канады Джастин Трюдо допустил оговорку во время разговора с журналистами, заявив, что в конфликте на Украине должна победить Россия. Запись с пресс-конференции опубликовали на YouTube-канале издание The Independent.
«Мы продолжаем усиливать помощь для Украины, потому что мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте. Извините, что Украина должна победить в этом конфликте», — сказал он.
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Такую фразу Трюдо произнес в ответ на вопрос о том, как Канада помогает Украине в конфликте. По его словам, продолжается совместная работа с Вашингтоном над поставками необходимого военного оборудования для ВСУ.
Канадский премьер отметил, что страны планируют ускорить производство и отправку на Украину военных бронемашин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Трюдо с призывом «не примазываться» к победе России в конфликте на Украине. При этом она иронично поблагодарила политика за поддержку.
Канада
ВСУ
Россия
Украина
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