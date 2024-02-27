Мир 27 февраля 2024, 02:46 Трюдо оговорился и пожелал России победы на Украине Премьер Канады Трюдо по ошибке пожелал России победы в конфликте на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер Канады Джастин Трюдо допустил оговорку во время разговора с журналистами, заявив, что в конфликте на Украине должна победить Россия. Запись с пресс-конференции опубликовали на YouTube-канале издание The Independent.

«Мы продолжаем усиливать помощь для Украины, потому что мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте. Извините, что Украина должна победить в этом конфликте», — сказал он.

Реклама

Такую фразу Трюдо произнес в ответ на вопрос о том, как Канада помогает Украине в конфликте. По его словам, продолжается совместная работа с Вашингтоном над поставками необходимого военного оборудования для ВСУ.

Канадский премьер отметил, что страны планируют ускорить производство и отправку на Украину военных бронемашин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Трюдо с призывом «не примазываться» к победе России в конфликте на Украине. При этом она иронично поблагодарила политика за поддержку.