Трюдо назначил нового главу МИД Канады

По данным ИА Nation News, пост главы внешнеполитического ведомства Канады занял Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры. Отмечается, что чиновник обладает 20-летним опытом работы в крупных предприятиях по всему миру. В частности, он сделал успешную карьеру в компании ABB Group в качестве старшего юрисконсульта и вице-президента.