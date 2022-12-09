Мир 09 декабря 2022, 01:26 «Трясло около часа». Алла Бут рассказала о своем состоянии после освобождения мужа Супруга Бута: после новости об обмене Виктора меня трясло около часа YouTube

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Супруга россиянина Виктора Бута, которого обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, рассказала РИА «Новости» о своей реакции на эту новости. Она уточнила, что ее трясло около часа.

«Когда узнала об обмене, меня сначала час просто колотило. Потом отпустило, но я на время вообще перестала понимать, что происходит, все действия на автомате», — сказала Алла.

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Бут отметила, что успела поговорить с мужем во время посадки в Махачкале.

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«Конечно, поплакали. А сейчас в душе какой-то полный вакуум. Как прыжок: внутри только пустота и ожидание», — поделилась она.

Самолет с Виктором Бутом на борту приземлится в Москве около полуночи по московскому времени.

Виктора Бута приговорили к 25-летнему тюремному сроку в США по обвинению в продаже оружия террористам. В четверг 8 декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения. Россиянина обменяли на баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую срок в РФ за контрабанду наркотиков.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута. По его словам, Соединенные Штаты опозорились.