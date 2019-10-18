Тряска самолета с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на борту попала на видео

По данным издания, супружеская чета сейчас находится с официальным визитом в Пакистане. Самолет, на котором они летели в Исламабад, попал в шторм за 10 минут до посадки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане. Видео Подробнее

«Молнии били вокруг самолета, одна из них ударила в крыло — и лайнер затрясло», — поделились журналисты британского королевского пула.

Пилоты кружили в воздухе около часа, так как сильная турбулентность и плохое освещение не дали им совершить посадку. В итоге летчики приняли решение развернуть судно и вернуться обратно в Лахор.

По словам очевидцев, принц Уильям отнесся к произошедшему спокойно и проявил выдержку, поскольку он является опытным пилотом. Во время службы в британской армии он управлял вертолетом.