  • Тряска самолета с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на борту попала на видео

    18 октября 2019, 18:54

    Артур Блянихов

    Самолет, на борту которого находились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, попал в сильную грозу. Воздушное судно летело из Лахора в Исламабад, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, супружеская чета сейчас находится с официальным визитом в Пакистане. Самолет, на котором они летели в Исламабад, попал в шторм за 10 минут до посадки.

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане. Видео

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    «Молнии били вокруг самолета, одна из них ударила в крыло — и лайнер затрясло», — поделились журналисты британского королевского пула.

    Пилоты кружили в воздухе около часа, так как сильная турбулентность и плохое освещение не дали им совершить посадку. В итоге летчики приняли решение развернуть судно и вернуться обратно в Лахор.

    По словам очевидцев, принц Уильям отнесся к произошедшему спокойно и проявил выдержку, поскольку он является опытным пилотом. Во время службы в британской армии он управлял вертолетом.