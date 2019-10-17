Трижды отец Райан Рейнольдс показал фанатам фото своего ребенка
Канадский актер Райан Рейнольдс два месяца назад третий раз стал отцом. Звезда «Дедпула» опубликовал фото с малышом и супругой Блейк Лайвли в Twitter.
Лицо ребенка на фотографии закрыто. На снимке новоиспеченные родители обнимаются на фоне зеленого леса.
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Несмотря на всю трогательность фотографии, подпись к кадру актер выбрал политического характера. Он призвал голосовать на предстоящих выборах за кандидата, который возьмет курс на климатическую политику.
«Я люблю Британскую Колумбию (Канада) и хочу, чтобы у моих дочерей была такая же природная игровая площадка, на которой вырос я», — написал он.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в сентябре 2012 года. Возлюбленные стали родителями маленькой Джеймс в 2014 году, а через два года в их семье появилась вторая дочь — Инес.