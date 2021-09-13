Триумфальную арку начали оборачивать тканью в Париже

Триумфальную арку начали оборачивать тканью в рамках подготовки художественной инсталляции. Проект еще в 1960-х годах разработал американский художник Христо Явашев.

Воплотить в жизнь задумку художника должны были в 2020 году, но акцию перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Явашев умер в 2020-м, так и не увидев свой проект. Художник известен занавешиванием долины в Колорадо и упаковкой Рейхстага.

Теперь в Париже серебристо-голубой тканью оборачивают Триумфальную арку. На всю конструкцию потребуется 25 тысяч квадратных метров полотна, сообщил сайт телеканала France 24.

Реализацию задумки Явашева контролируют власти страны, а также племянник художника Владимир Джавачефф.

«Сегодня один из самых зрелищных моментов установки. Обернутая Триумфальная арка начинает принимать форму и приближаться к видению, которое было мечтой всей жизни для Христо и Жанны Клод», — отметил родственник художника.

Триумфальная арка должна полностью скрыться за тканью к 18 сентября. Полотно провесит на сооружении до 3 октября.