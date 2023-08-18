Мир 18 августа 2023, 10:00 «Триумф Путина». На Украине возмутились предложениям о членстве в НАТО РИА «Новости»: Украина расценила заявления НАТО как предательство РИА «Новости»

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Заявления главы канцелярии генсека НАТО о членстве Украины в альянсе в обмен на уступку территории России вызвало дипломатический скандал. Журналистам быстро объяснили, что они все не так поняли. Но, учитывая многочисленные намеки политологов на «корейский сценарий», слова чиновника блока восприняли серьезно, отметило РИА «Новости».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк расценил заявление чиновника НАТО как «триумф Путина». По его словам, такая сделка приведет лишь к тому, что боевые действия перенесутся на следующие поколения. В Киеве, словом, происходящим оказались очень недовольны.

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Но если отмотать назад, можно вспомнить, что еще в начале 2023 года Neue Zürcher Zeitung выпустила материал о том, что Штаты якобы предложили Украине и России завершить боевые действия, признав их нынешние результаты. Парламентером, по информации издания, выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, съездивший в столицы обеих сторон конфликта. Но и в Москве, и в Киеве эту информацию опровергли.

Когда стало очевидно, что контрнаступление ВСУ провалилось, западные СМИ опять вернулись к этой теме. The Economist, в частности, написал, что Украина может стать членом НАТО при условии урегулирования территориальных споров с РФ.

Большая часть имеющихся на сегодняшний день «мирных планов» основаваются именно на обмене территорий на мир, указало издание EUobserver.

Все чаще упоминают «корейский сценарий» и в украинских СМИ. Причем представляется все таким образом, что территории России будут «северокорейским адом», а вот Украина с помощью Запада станет «цветущим садом».