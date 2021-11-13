Трилогию GTA взломали в день релиза

Пиратские копии переизданных частей GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas появились в Сети. Взломанные игры появились в день релиза.

В Twitter realCrackWatch появилось сообщение о том, что Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition взломали два участника, известные как whiteee и ManiacKnight, в день выхода, сообщил DTF. Нелегальные копии появились на торрент-трекерах.

Взлом ремастеров теперь обсуждают и на Reddit. По словам одного из пользователей, он искренне не понимает людей, которые стоят за взломом, потому он бы никогда не стал тратить время на пиратство этого ужасного релиза, написала Lenta.ru.

В серию обновленных игр входят GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Они доступны на ПК и приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.