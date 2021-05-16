Более 130 человек пострадали при обрушении трибуны в Израиле

Более 130 человек получили ранения разной степени тяжести при обрушении трибуны с молящимися людьми в израильской синагоге, сообщается в официальном Twitter-аккаунте национальной медицинской службы Израиля.

После инцидента в Гиват-Зееве медики и парамедики направили в больницы 132 раненых. Тяжелые травмы получили пять человек, средней степени тяжести — восемь, и 119 человек в результате происшествия госпитализированы с ранениями легкой степени тяжести. Двое погибли.

Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев. Изначально сообщалось, что пострадало около 60 человек.

В Сети появилось видео происшествия. На опубликованной записи видно, трибуна забита людьми. После обрушения часть из них падает вниз, а часть — вперед на людей, стоящих на нижних ярусах.