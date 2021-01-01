Три жандарма пострадали при попытке разогнать новогоднюю вечеринку на две тысячи гостей во Франции

По предварительным данным, организаторы масштабной вечеринки арендовали несколько ангаров, чтобы вместить как можно больше людей. Также они организовали все выходы так, чтобы в случае неожиданного прихода полицейских все смогли беспрепятственно покинуть помещение.

Тем не менее в момент облавы все пошло немного не по плану. Участники мероприятия не стали разбегаться, а просто накинулись на жандармов: забросали их камнями и сожгли один автомобиль. Более того, три жандарма получили травмы. Сколько всего правоохранителей принимало участие в операции — неизвестно.

По данным радиостанции, полицейские отступили и на улице ожидали подкрепление. Пока информации о задержанных не поступало. Всего МВД страны в новогоднюю ночь задействовало 100 тысяч полицейских. Их основной задачей было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль соблюдения комендантского часа, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 из-за коронавируса.