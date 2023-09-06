Мир 06 сентября 2023, 14:39 Три замминистра обороны Украины подали в отставку после ухода Резникова Депутат Гончаренко: три замглавы Минобороны Украины ушли в отставку

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Трое заместителей министра обороны Украины — Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», — написал он.

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Министры решили покинуть должности после ухода главы ведомства Алексея Резникова. Всего у него было восемь заместителей.

Резникова назначили послом в Великобритании, но незаслуженно, заявил режиссер Игорь Лопатенок. Бывший глава Минобороны «принес в жертву» сотни тысяч украинцев, но вместо наказания его поставили на высокий пост, где тот будет «наслаждаться жизнью».

Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Рустема Умерова. Он стал четвертым министром обороны за время президентства Зеленского.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.