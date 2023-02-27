Мир 27 февраля 2023, 05:33 Три взрыва прогремели в Хмельницком Власти Хмельницкого сообщили о трех взрывах YouTube

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Три взрыва были слышны в Хмельницком в ночь на 27 февраля, В городе объявлена воздушная тревога, написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Гамалий.

Звуки сирены включились в центральной и восточной частях Украины. Режим тревоги, в том числе действует в украинской столице, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях. По данным украинских СМИ, в Киеве прогремел взрыв на левом берегу Днепра. В центральных областях Украины работают средства противовоздушной обороны.

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Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. После теракта на Крымском мосту ВС РФ начали наносить удары по энергетическим и военным объектам страны. Кроме того, российские военные выполняют боевые задачи под Артемовском. После взятия Соледара ожидается, что под контроль ВС РФ перейдет новый населенный пункт. На отдельны участках Артемовского направления бои перешли в стадию зачистки.

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