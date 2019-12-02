Трое военных России пострадали при взрыве бомбы в Сирии

В результате подрыва трое российских военных получили легкие травмы и ушибы, угрозы жизни нет.

«2 декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 километра западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», — сообщили в Минобороны.

Опубликовано видео патрулирования вертолетов ВКС РФ в Сирии Подробнее

Бронеавтомобиль также получил повреждения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва с 2015 года ведет операцию против террористов по официальному запросу Дамаска. Российские военные проводят патрулирование в соответствие с меморандумом, подписанным между РФ и Турцией в октябре. Военные полицейские оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума.