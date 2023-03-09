Мир 09 марта 2023, 12:33 Три украинские ТЭС получили серьезные повреждения — ДТЭК ДТЭК: на Украине серьезно пострадало оборудование трех теплоэлектростанций Сайт президента Украины

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Оборудование трех теплоэлектростанций получило серьезные повреждения, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК. В компании не уточнили, в каких областях пострадали объекты.

«Пострадали три теплоэлектростанции „ДТЭК Энерго“ <…> было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — сообщили энергетики.

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По их информации, сотрудники ремонтных служб уже начали ликвидацию последствий.

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В пресс-службе «Укрэнерго» рассказали, что из-за ударов по объектам критической инфраструктуры 9 марта в стране ограничат подачу электроэнергии. Ограничения введут в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Источник «Известий» рассказал, что удары 9 марта пришлись по украинским объектам, которые производили беспилотники. По предварительным данным, эти аппараты могли использовать для атак против России.

Утром 9 марта в нескольких областях Украины прогремели взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Святошинском районе столице. По его словам, пострадали два человека.