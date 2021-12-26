Три участника группы BTS заразились коронавирусом

Три участника южнокорейской K-pop группы BTS подхватили коронавирус. Они получили положительные результаты тестов после поездки в США.

Ковид выявили у рэпера RM, вокалиста Кима Сокчина, а также у автора песен и рэпера Сюги. Первые два участника группы получили положительные результаты вечером 25 декабря, а последний — 24 числа.

Все трое исполнителей полностью прошли вакцинацию от коронавируса в августе, сообщил канал ABCNews со ссылкой на агентство группы Big Hit Music. У RM и Сюги болезнь протекает без каких-либо проявлений. У Кима Сокчина врачи выявили легкие симптомы ковида, включающие лихорадку.

У всех трех артистов коронавирус обнаружили после того, как они вернулись в Южную Корею из США.

Участники группы BTS в декабре заявили о паузе в творческой карьере. После этого они сделали себе страницы в Instagram. За несколько дней на исполнителей подписались более 15 миллионов человек.

В конце ноября группа BTS заняла первое место в номинации «Артист года» на престижной музыкальной премии American Music Awards 2021.