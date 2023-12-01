Мир 01 декабря 2023, 18:48 Три танкера и три компании попали под антироссийские санкции США Минфин США ввел антироссийские санкции против трех танкеров и трех компаний Unsplash

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Соединенные Штаты распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Под ограничения попали либерийские фирмы HSAtlantica Limited и Streymoy Shipping Limited, а также Sterling Shipping Incorporated из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, под санкциями оказались нефтяные танкеры под флагом Либерии NS Champion, HS Atlantica и «Виктор Бакаев».

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Антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов — крупнейшая, но не единственная.

Еврокомиссия признала неэффективность антироссийских санкций, заявили итальянские журналисты. Они констатировали: в ЕК видят, что экономика России продолжает расти.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис предупредила, что Запад совершит ошибку, если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это, по ее мнению, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами США и Европы.