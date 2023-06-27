Мир 27 июня 2023, 03:08 Три сценария вымирания Украины представили в Польше Польский демограф Драбинский: Украине грозит вымирание Freepik

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В связи с последними событиями Украине грозит вымирание. Такой прогноз польскому изданию Onet сделал демограф Ариэль Драбинский.

Эксперт подсчитал, что за время обострения конфликта население страны уменьшилось примерно на восемь миллионов человек. Если ранее оно составляло 37 миллионов, то теперь — менее 30. Все эти люди уехали с Украины после начала СВО. А если включить в эту цифру данные о естественной смертности, то она будет еще больше.

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По его мнению, у Украины есть три возможных демографических сценария: плохой, очень плохой и драматический.

«Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный — 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», — объяснил Драбинский.

Для улучшения этой обстановки, необходимо, чтобы люди возвращались в страну, однако, по словам демографа, большинство уехавших не собирается возвращаться на Родину. Также многие могут и в будущем покинуть страну из-за возможной серьезной безработицы.