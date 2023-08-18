Мир 18 августа 2023, 12:44 Три сценария возобновления зерновой сделки обсудят главы МИД России и Турции Yeni Safak: главы МИД России и Турции обсудят три сценария зерновой сделки РИА «Новости»

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Перед встречей президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом министры иностранных дел Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят три возможных сценария возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило издание Yeni Safak.

Турецкая сторона разработала три сценария возобновления зерновой сделки. По первому все оставят как есть, и это спровоцирует обострение продовольственного кризиса. По второму сельхозпродукцию станут вывозить с Украины через Дунай либо по сухопутной дороге через Европу.

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Такие альтернативные маршруты запустят на основе двусторонних соглашений, между кем — в издании не уточнили. Третьим сценарием станет снятие «некоторых озабоченностей России» и возобновление зерновой сделки в прежнем формате.

По информации журналистов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудит все три варианта с коллегами из России Сергеем Лавровым и с Украины Дмитрием Кулебой. После этого организуют переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которым представят результаты работы.

Переговоры лидеров России и Турции пройдут в конце августа — начале сентября.