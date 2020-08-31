Три страны запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на свою территорию президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также представителям его администрации, работникам ЦИК, силовых ведомств и руководству Минска. Всего в список персон нон грата попали 30 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии, лицам из этого списка запрещен въезд на территорию любой из стран Балтии на неопределенный срок.

«Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — говорится в сообщении министерства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна осуждает избиение мирных демонстрантов, преследование журналистов и активистов в Белоруссии. Министр отметил, что Прибалтика призывает входящие в Евросоюз страны принять такие же меры.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это не окончательный список и в дальнейшем его могут расширить.

«Нам нужен мирный диалог и согласие между режимом и обществом, но мы видим, что режим не готов к этому», — привело его слова Reuters.

После президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с такими результатами голосования вышли на улицы. В первые дни происходили столкновения между сотрудниками силовых ведомств и сторонниками оппозиции. По данным МВД, количество задержанных составило почти семь тысяч человек. Пострадавшие были как со стороны протестующих, так и силовиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает легитимность прошедшего в Белоруссии голосования и согласна с результатами. Он напомнил, что поздравил Лукашенко с победой на выборах. Также российский лидер заявил, что он сомневается в честности людей, которые не признали результаты. Путин подчеркнул, что международные наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на избирательных участках, что говорит об их предвзятости.