Мир 31 января 2024, 13:16 Три страны ЕС подписали декларацию о создании военного коридора ФРГ, Нидерланды и Польша договорились создать военный коридор IMAGO / Global Look Press

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Германия, Нидерланды и Польша договорились о создании коридора для перемещения войск и военной техники. О подписании декларации сообщила в соцсети X нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

В сообщении министр указала, что «военный шенген» требуется для быстрого и эффективного перемещения военного персонала и техники.

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«Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — подчеркнула она.

Идея создания так называемого «военного шенгена» принадлежит бывшему главкому армии США в Европе Бену Ходжесу и главе Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александеру Зольфранку, напомнило РИА «Новости».

Несколькими днями ранее The Times сообщала, что НАТО планирует согласовать создание «военного шенгена» до саммита блока, который пройдет в Вашингтоне в июле. В материале отметили, что Североатлантический альянс уже не первый год планирует создать шенгенскую зону для военнослужащих.