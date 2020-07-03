Три страны будут расследовать загадочную смерть слонов в Ботсване

Ученые уже выдвинули две теории о том, почему слоны начали погибать. Либо их массово отравили браконьеры, либо в регионе появился неизвестный патоген или бактерия, которая и стала причиной гибели животных. В министерстве сообщили, что умерло 275 особей, однако СМИ сообщают о 356 трупах. Теперь расследовать смерти животных будут совместно три страны.

«Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были определены для обработки образцов, взятых у мертвых слонов, которые будут толковаться с учетом полученных на месте ветеринарных оценок клинически больных и мертвых слонов», — говорится в сообщении министерства.

Первые сведения о смерти слонов появились еще в мае. Их трупы обнаружили на севере Ботсваны в дельте реки Окаванго. Ученые уже называют это «природоохранной катастрофой».