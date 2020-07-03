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    03 июля 2020, 13:30

    Три страны будут расследовать загадочную смерть слонов в Ботсване

    Мария Шагиахметова

    Слоны начали погибать в южной части Африки еще с мая этого года. К июлю было найдено уже 275 трупов животных. Расследовать массовую гибель будут лаборатории трех стран — Канады, ЮАР и Зимбабве. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма природы Ботсваны на Facebook.

    Ученые уже выдвинули две теории о том, почему слоны начали погибать. Либо их массово отравили браконьеры, либо в регионе появился неизвестный патоген или бактерия, которая и стала причиной гибели животных. В министерстве сообщили, что умерло 275 особей, однако СМИ сообщают о 356 трупах. Теперь расследовать смерти животных будут совместно три страны.

    «Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были определены для обработки образцов, взятых у мертвых слонов, которые будут толковаться с учетом полученных на месте ветеринарных оценок клинически больных и мертвых слонов», — говорится в сообщении министерства.

    Первые сведения о смерти слонов появились еще в мае. Их трупы обнаружили на севере Ботсваны в дельте реки Окаванго. Ученые уже называют это «природоохранной катастрофой».