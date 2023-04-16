Мир 16 апреля 2023, 16:10 Три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане ООН сообщила о гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Судане YouTube

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Во время боестолкновений в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили на сайте миссии всемирной организации по поддержке переходного периода в стране.

«Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы убиты 15 апреля в ходе столкновений», — указали в публикации.

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В миссии уточнили, что сотрудники ООН погибли в городе Кабкабия штата Северный Дарфур при исполнении служебных обязанностей.

Спецпредставитель генсека ООН по Судану и глава миссии Фолькер Пертес отметил, что потрясен информацией о попадании снарядов в гуманитарные объекты.

Из-за угрозы безопасности ВПП объявила о приостановке своей работы в Судане. В стране продолжаются боестолкновения между подразделениями суданской армии и спецназом.

В воскресенье, 16 апреля, число погибших в Судане выросло до 56 человек, еще 595 получили ранения.