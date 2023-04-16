16 апреля 2023, 16:10
Три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане
ООН сообщила о гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Судане
Во время боестолкновений в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили на сайте миссии всемирной организации по поддержке переходного периода в стране.
«Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы убиты 15 апреля в ходе столкновений», — указали в публикации.
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В миссии уточнили, что сотрудники ООН погибли в городе Кабкабия штата Северный Дарфур при исполнении служебных обязанностей.
Спецпредставитель генсека ООН по Судану и глава миссии Фолькер Пертес отметил, что потрясен информацией о попадании снарядов в гуманитарные объекты.
Из-за угрозы безопасности ВПП объявила о приостановке своей работы в Судане. В стране продолжаются боестолкновения между подразделениями суданской армии и спецназом.
В воскресенье, 16 апреля, число погибших в Судане выросло до 56 человек, еще 595 получили ранения.
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