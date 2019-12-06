Три солдата Нацгвардии США погибли при крушении вертолета

Вертолет Black Hawk UH-60 Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. Трое военных погибли. Винтокрылая машина проводила испытательный полет.

О гибели военнослужащих Национальная гвардия американского штата сообщила в Twitter.

«Трое солдат Национальной гвардии погибли сегодня, когда вертолет UH-60 „Черный ястреб“ авиационной службы безопасности упал на юго-западе от Сент-Клауда», — говорится в публикации.

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Ранее в нацгвардии подтвердили крушение вертолета, который пропал с радаров недалеко от американского города.

Связь с Black Hawk, или «Черным ястребом», была потеряна во время испытательного полета в рамках технического обслуживания. Вертолет поднялся в воздух из Сент-Клауда, сообщило РИА «Новости» с тремя военными на борту. Определением местонахождения и состояния воздушного судна занялись местные аварийные службы.