Три российских телеканала прекратили вещание из Белоруссии

В Белоруссии прекратили вещание российские каналы «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ». Их исключили из списка разрешенных для трансляции в республике, сообщила пресс-служба белорусского министерства информации.

Каналам «Киномикс» и «КХЛ» было отказано в получении лицензии. В документах, которые они подали в министерство, нашли нарушения закона «О рекламе».

«А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы „Русская ночь“ уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались», — сказано в пресс-релизе.

Иностранные СМИ должны получать разрешение на распространение своей продукции в Белоруссии каждые три года, напомнили в ведомстве.

В мае белорусские власти заблокировали один из главных новостных порталов страны Tut.by. Против руководства сайта завели дело об уклонении от уплаты налогов.

До этого в Белоруссии отказалась транслировать Евровидение из-за того, что представителей республики не допустили до участия в конкурсе.