Три российских космических проекта одобрили в ООН
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Об этом телеканалу «Звезда» сообщил постпред России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Он также рассказал о том, чему посвящены проекты резолюций.
«Первый — о неразмещении оружия в космосе. Второй документ — „Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве“. Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве», — отметил он.
Белоусов добавил, что окончательное утверждение проектов состоится в начале декабря.
Настоятельный призыв к государствам выразить свою приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе содержится в проекте резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». Как уточнило РИА «Новости», проект «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» предлагает международное сообществу к приложению дальнейших усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе.
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Авторы проекта резолюции «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» настоятельно рекомендуют государствам-членам ООН на добровольной основе рассмотреть меры транспарентности и укрепления доверия «в максимально возможной и практически осуществимой степени».
Как стало известно «Интерфаксу», США выступили против принятия всех трех проектов резолюций.
«Соединенные Штаты пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе», — заявил агентству Андрей Белоусов.
Представитель США заявил, что существуют разные точки зрения на поддержание мира в космосе.
По его словам, Вашингтон также хочет освободить космическое пространство от конфликтов.