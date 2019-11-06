Три российских космических проекта одобрили в ООН

Три российских проекта резолюций были одобрены первым комитетом Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности. Все они связаны с мирным освоением космоса.

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Об этом телеканалу «Звезда» сообщил постпред России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Он также рассказал о том, чему посвящены проекты резолюций.

«Первый — о неразмещении оружия в космосе. Второй документ — „Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве“. Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве», — отметил он.

Белоусов добавил, что окончательное утверждение проектов состоится в начале декабря.

Настоятельный призыв к государствам выразить свою приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе содержится в проекте резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». Как уточнило РИА «Новости», проект «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» предлагает международное сообществу к приложению дальнейших усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе.

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Авторы проекта резолюции «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» настоятельно рекомендуют государствам-членам ООН на добровольной основе рассмотреть меры транспарентности и укрепления доверия «в максимально возможной и практически осуществимой степени».

Как стало известно «Интерфаксу», США выступили против принятия всех трех проектов резолюций.

«Соединенные Штаты пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе», — заявил агентству Андрей Белоусов.

Представитель США заявил, что существуют разные точки зрения на поддержание мира в космосе.

По его словам, Вашингтон также хочет освободить космическое пространство от конфликтов.