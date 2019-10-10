Три россиянки убили пакистанского надзирателя

Военные США вывезли из Сирии палачей из игиловского «Битлз»* Подробнее

Россиянок задержали пакистанские правоохранители в октябре 2018 года. Женщин обвинили в незаконном пересечении ирано-пакистанской границы. С ними были восемь несовершеннолетних детей. Женщин и подростков должны были в итоге депортировать в Россию, но по различным причинам высылка откладывалась.

Как удалось выяснить российским дипломатам, женщины были фанатично преданы идеям, которые исповедует террористическая организация, запрещенная в России, ИГ* («Исламское государство»*). Группа собиралась с территории Пакистана перебраться в Афганистан и присоединиться к одной из группировок террористов, так называемому отделению ИГ* «Вилаят Хорасан».

Сейчас против россиянок возбуждено уголовное дело по факту совершенного ими убийства. Дело расследуют компетентные органы Пакистана. Российские дипломаты поддерживают постоянную связь с правоохранителями Исламской Республики Пакистан, заверили в МИД России.

*ИГ, *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России