Три россиянки погибли в массовой давке в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 08:35 Три россиянки погибли в массовой давке в Сеуле Посольство сообщило о гибели третьей россиянки при давке в Сеуле РИА "Новости"

Читать 360tv в

Количество погибших при давке в центре Сеула россиян выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Южной Корее.

«Погибли три человека. Речь о попавшей в больницу россиянке», — сообщил заместитель начальника консульского отдела Денис Абдрашиков.

Реклама

Давка в Сеуле началась вечером в субботу в одном из наклонных переулков. Вероятно, массовое скопление людей связано с тем, что в одном из клубов поклонники увидели одного из известных поп-исполнителей.

Реклама

После этого многие люди ринулись в переулок, где находилась знаменитость, спровоцировав серьезную давку. По оценкам СМИ, в огромной толпе могли находиться не менее 100 тысяч человек.

Правоохранительные органы сообщали, что при давке погибли 54 мужчины и 97 женщин, 82 человека пострадали. Большинству погибших не было 30 лет.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал, что полиция расследует причины давки и на будущее примет необходимые меры. Также он объявил о дне национального траура в память о погибших.