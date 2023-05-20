Мир 20 мая 2023, 03:23 Три причины не принимать Украину в Нато назвали в США Американский эксперт Денни: Украину нельзя принимать в НАТО, это подорвет принципы альянса Pixabay

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Вступление Украины в НАТО сорвет процесс политического решения конфликта, убедит Россию в правильности своих действий и подорвет принципы альянса. Такое заявление сделал американский военный аналитик Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе через два месяца.

Самой главной причиной, по мнению эксперта, является невозможность мирного урегулирования украинского конфликта в случае, если Украина станет членом блока. Также высока вероятность обострения ситуации.

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«Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий», — считает военный эксперт.

Принятие Украины в Североатлантический альянс убедит Москву в правильности сделанного выбора, и еще больше осложнит отношения с Западом, считает аналитик.

Третья причина — принципы альянса. Уровень демократических основ на Украине не позволяет ей стать полноценным членом НАТО.