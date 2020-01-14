Три поезда столкнулись в итальянском метро

По данным издания, авария произошла сегодня утром на первой линии метро неподалеку от станции Пишинола. В результате столкновения машинист одного из поездов получил травму грудной клетки. Кроме него, пострадали еще шесть человек. Медики оказали им всю необходимую помощь. Движение поездов на данном участке временно приостановили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.