Мир 26 августа 2023, 17:24 Три пилота погибли при столкновении учебных самолетов на Украине «Страна.ua»: в Житомирской области Украины столкнулись два чешских самолета Л-39 Janis/XinHua/globallookpress

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Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области. Погибли три пилота, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Среди жертв ЧП — летчик ВСУ с позывным Джус. Он служил на истребителе МиГ-29. По факту столкновения воздушных судов началось расследование. Уточняется, что авиакатастрофа произошла накануне, 25 августа.

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Ранее командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские самолеты подвергаются атаке сразу при взлете с аэродрома. По его словам, каждый пилот во время полета находится под прицелом пяти-девяти российских самолетов.

Превосходство РФ в воздухе называют одной из причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Истребители Су-35 ВС России продемонстрировали высокую эффективность во время боев.