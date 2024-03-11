11 марта 2024, 19:01
Три оборонительные линии начали возводить на Украине
Зеленский поставил задачу построить три оборонительные линии
Три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров начали возводить на Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство оборонительных линий — важная тема. Зеленский добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил ему отчет о темпах строительства защитных сооружений.
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«Задача масштабная, но темпы хорошие. Рассчитываю, что удастся своевременно ее завершить», — отметил президент.
В начале марта глава украинского правительства сообщил, что власти в 2024 году выделили на строительство оборонительных сооружений более 525 миллионов долларов. При этом в украинской Раде подчеркивали, что для реализации задачи средств у страны не хватает.
Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что якобы готовят большую операцию в Крыму. Нынешние атаки на полуостров назвали «сигналом» местным жителям.
Владимир Зеленский
Строительство
Украина
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