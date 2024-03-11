Мир 11 марта 2024, 19:01 Три оборонительные линии начали возводить на Украине Зеленский поставил задачу построить три оборонительные линии Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров начали возводить на Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство оборонительных линий — важная тема. Зеленский добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил ему отчет о темпах строительства защитных сооружений.

Реклама

«Задача масштабная, но темпы хорошие. Рассчитываю, что удастся своевременно ее завершить», — отметил президент.

В начале марта глава украинского правительства сообщил, что власти в 2024 году выделили на строительство оборонительных сооружений более 525 миллионов долларов. При этом в украинской Раде подчеркивали, что для реализации задачи средств у страны не хватает.

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что якобы готовят большую операцию в Крыму. Нынешние атаки на полуостров назвали «сигналом» местным жителям.