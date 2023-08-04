Мир 04 августа 2023, 13:28 Три козыря России принесут ей победу над Украиной La Repubblica: у России есть три козыря для победы над Украиной РИА «Новости»

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В распоряжении России есть три важных козыря, которые помогают ей одерживать победу над Украиной. Такое мнение в статье для La Repubblica выразил журналист Джанлука Ди Фео.

Автор материала обратил внимание, что контрнаступление ВСУ сбавило темп, на фоне этого на Западе начали опасаться, что в течение месяца оно и вовсе сойдет на нет.

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На стороне России при этом мощная оборона и тактика боевых генералов, подчеркнул Ди Фео. Командование украинской армии, по его словам, так и не научилось управлять крупномасштабными военными операциями.

Результаты контрнаступления ВСУ вызывают растущее беспокойство и на Украине, и среди ее союзников, добавил он. По словам журналиста, есть опасение, что к осени ВСУ не сумеют вытеснить российские подразделения с занятых позиций. Это приведет к очень сложной ситуации и в военном, и в политическом плане.

«Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России еще сильнее укрепиться», — подчеркнул журналист.

Таким образом, три козыря, на которые указал Ди Фео, выглядят следующим образом: это мощная оборона ВС России, тактика, которую используют российские генералы и, наконец, возможность еще сильнее укрепить свои силы из-за неудач ВСУ и необходимости украинской армии откладывать активные действия.