Три космических корабля сядут на Марс в феврале 2021 года

«В районе февраля ожидается посадка американского марсохода „Персеверанс“ и китайского „Тяньвэнь“. Американский полетит собирать грунт, который постараются доставить на землю», — рассказал он.

Егоров отметил, что сам не станет это делать. Его основная задача — пройти по наиболее интересному участку для исследования, который заранее наметили ученые и собрать грунт. При этом он должен сбросить маленький радиоуправляемый вертолет, который будет летать отдельно от марсохода.

Егоров подчеркнул. что этот проект очень важен для Китая. Он подтвердит развитие страны и ее успех после запуска лунохода. Это принципиально важно для них из-за «малой гонки», которую ведет страна с США и Индией. Он также отметил, что к Марсу отправится и арабский космический аппарат.

«Он производился американскими специалистами, запускался японской ракетой, но по заказу ОАЭ. Это международная программа, реализуемая на деньги Арабских Эмиратов», — заключил собеседник.