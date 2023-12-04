Мир 04 декабря 2023, 04:20 Три коммерческих судна четыре раза за сутки подверглись атакам в Красном море — Пентагон Пентагон: в Красном море три судна за сутки подверглись четырем атакам Freepik

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В Красном море за сутки четырем атакам подверглись три коммерческих судна, сообщило Центральное командование Пентагона. Американский эсминец в ответ сбил три беспилотника.

«В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря», — рассказали в оборонном ведомстве США.

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На сигнал тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. По его данным, атака велась с территории йеменских хуситов. Затем эсминец сбил запущенный из Йемена беспилотник, который направлялся в сторону военного корабля.

Пентагон уверен, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование заявило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее СМИ сообщили, что эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. В Пентагоне не подтвердили эту информацию.