Мир 20 декабря 2022, 14:40 Три известных российских компании начали выводить головные офисы из недружественных стран

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Российские компании «Твое», «Спортмастер» и Ostin поменяли свои адреса и начали выводить бизнес из недружественных стран. О том, с какими сложностями сталкивается бизнесмен с российским паспортом, рассказал в интервью радиостанции Sputnik руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

По словам эксперта, любой россиянин сегодня сталкивается с ведением бизнеса в недружественных странах.

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Так, многие бизнесмены предпочитают вывести свои головные офисы в дружественные России Турцию и ОАЭ.

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