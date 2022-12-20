20 декабря 2022, 14:40
Три известных российских компании начали выводить головные офисы из недружественных стран
Российские компании «Твое», «Спортмастер» и Ostin поменяли свои адреса и начали выводить бизнес из недружественных стран. О том, с какими сложностями сталкивается бизнесмен с российским паспортом, рассказал в интервью радиостанции Sputnik руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.
По словам эксперта, любой россиянин сегодня сталкивается с ведением бизнеса в недружественных странах.
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Так, многие бизнесмены предпочитают вывести свои головные офисы в дружественные России Турцию и ОАЭ.
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