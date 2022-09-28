Три госбанка Турции опровергли приостановку работы с картами «Мир» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Три госбанка Турции опровергли приостановку работы с картами «Мир» Турецкие Vakıfbank, Halkbank и Ziraat bank заявили, что продолжают работать с «Миром» РИА «Новости»

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Турецкие Vakıfbank, Halkbank и Ziraat bank не прекращали работать с российской платежной системой «Мир». Об этом представители финансовых организаций сообщили в комментарии РИА «Новости».

Собеседники агентства подчеркнули, что не получали уведомлений о приостановке работы с картами «Мир», поэтому операции по-прежнему проводятся.

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«На данный момент никаких уведомлений мы не получали», — сказал представитель Vakıfbank.

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В Ziraat bank также сообщили, что филиалы компании уведомлений о приостановке не получали. С аналогичным заявлением выступили и в Halkbank.

Ранее о том, что эти госбанки прекратят работать с картами «Мир», сообщил телеканал NTV. Такую же информацию распространило агентство Bloomberg. Планы компаний объяснили вторичными санкциями США, но это не означает изменения позиции Турции относительно антироссийских ограничений.

По информации NTV, два частных турецких банка — Isbank и Denizbank — приостановили работу с «Миром» на минувшей неделе.

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