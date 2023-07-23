Мир 23 июля 2023, 00:34 Три главные угрозы продовольственной безопасности назвали на Западе Bloomberg: засуха и конфликт на Украине — главные угрозы продовольственной безопасности РИА «Новости»

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Засуха, нарушение глобальной цепочки поставок и украинский конфликт — главные причины угрозы продовольственной безопасности в мире. Об этом сообщило Bloomberg.

Из-за аномальной жары мелеют реки, осложняется судоходство. Из-за этого нарушаются цепочки поставок и увеличивается время доставки грузов. Эксперты издания отметили, что рост цен на продовольствие и так ожидался, так как до этого стоимость продуктов в течение года только снижалась. Цены всегда устойчивы в плане снижения, но всегда подвержены внешним факторам. И они заставляют их резко расти.

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Ранее сообщалось, что в Германии из-за сильной жары на поверхности Эльбы появились «камни голода» прошлых столетий. Они считались всегда предвестниками плохого урожая. На данный момент уровень реки в некоторых местах из-за засухи и жары находится на критической отметке в 50 сантиметров.