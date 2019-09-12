  • Три добровольческих батальона разоружили на Украине

    12 сентября 2019, 17:59

    Нина Петлинова

    В Донбассе бойцы трех добровольческих подразделений Национальной гвардии Украины передали вооружение полицейским. Информация об этом появилась на сайте Национальной полиции страны.

    «Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений», — сказано в сообщении.

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    Речь идет о националистических подразделениях имени Шейха Мансура, ОУН* и 8-го батальона украинской добровольческой армии.

    Первый зампред Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что в общей сложности было передано около десяти тонн оружия и различных боеприпасов. Он поблагодарил добровольцев за верную службу и отметил, что полученное оружие будет использоваться для защиты Украины и «предоставления отпора вооруженной агрессии РФ».

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что разоружение являлось «показательным» — бойцы отдали лишь половину имеющегося у них оружия. Вторую часть вооружения вывезли на региональные опорные базы УДА и ОУН*, которые расположены в мирных областях Украины. Отмечается, что они были подготовлены заранее.

    Издание также отмечает, что это разоружение имеет связь с активной подготовкой Киева к грядущей встрече, которая пройдет в «нормандском формате».

    *Террористическая организация, запрещенная в России.