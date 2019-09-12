Три добровольческих батальона разоружили на Украине

«Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений», — сказано в сообщении.

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Речь идет о националистических подразделениях имени Шейха Мансура, ОУН* и 8-го батальона украинской добровольческой армии.

Первый зампред Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что в общей сложности было передано около десяти тонн оружия и различных боеприпасов. Он поблагодарил добровольцев за верную службу и отметил, что полученное оружие будет использоваться для защиты Украины и «предоставления отпора вооруженной агрессии РФ».

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что разоружение являлось «показательным» — бойцы отдали лишь половину имеющегося у них оружия. Вторую часть вооружения вывезли на региональные опорные базы УДА и ОУН*, которые расположены в мирных областях Украины. Отмечается, что они были подготовлены заранее.

Издание также отмечает, что это разоружение имеет связь с активной подготовкой Киева к грядущей встрече, которая пройдет в «нормандском формате».

*Террористическая организация, запрещенная в России.