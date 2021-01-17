Три четверти цветных британцев заявили о недоверии к вакцинации

Советники британской Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям выразили обеспокоенность по поводу использования вакцины против COVID-19 среди чернокожих, азиатских и этнических меньшинств (BAME). Результаты проведенного опроса показали, что 72% респондентов вряд ли будут прививаться.

Как сообщило издание The Guardian со ссылкой на результаты исследования, в ноябре опрос прошли 12035 человек. В целом он показал высокую готовность к вакцинации — 82% его участников заявили, что, скорее всего, сделают прививку. Среди людей старше 75 лет этот показатель составляет 96%.

Менее склонны к вакцинации женщины, молодежь и люди с низким уровнем образования. Но особенно велико недоверие к прививкам среди чернокожих групп британцев — 72%. Среди пакистанцев и выходцев из Бангладеш этот показатель составил 42%. Мигранты из Восточной Европы показали примерно такой же уровень отрицания.

«Доверие особенно важно для чернокожих сообществ, которые не доверяют медицинским организациям и результатам исследований из-за исторических проблем неэтичных медицинских исследований», — заявили эксперты группы по чрезвычайным ситуациям.

Они добавили, что этнические меньшинства были недостаточно представлены в медицинских исследованиях, включая испытания вакцин. Поэтому цветные британцы могут заподозрить, что исследования в области иммунизации не являются этнически однородными.

В отчете предлагается привлечь в агитации и пропаганде вакцинации врачей общей практики и ученых из сообщества BAME. Они смогут устранить недоверие к правительству и медицинским службам, которое наблюдается в чернокожих общинах в отношении вакцинации.

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