Три человека погибли в результате стрельбы в Новом Орлеане

В американском штате Луизиана неизвестный открыл огонь в оружейном магазине. Известно минимум о трех погибших.

Стрельба произошла недалеко от международного аэропорта Луи Армстронга, сообщил телеканал Fox News.

По данным СМИ, вооруженный человек ворвался в магазин и начал хаотично стрелять по людям. Погибли три человека, в том числе и стрелок. Еще двое пострадали. Медики оценивают их состояние как стабильное.

В офисе шерифа округа Джефферсон уточнили, что подозреваемый выстрелил по двум посетителям. Его самого застрелили «другие лица».

Новоорлеанский офис Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ отправил своих специалистов на место происшествия для оказания помощи полиции.

На опубликованных в Сети кадрах возле оружейного магазина уже стоят машины правоохранителей.