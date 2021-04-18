Три человека стали жертвами стрельбы в Техасе

По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в техасском городе Остин. Полиция предпринимает действия для задержания нападавшего, сообщило РИА «Новости».

Данные о жертвах инцидента сообщили местные медики. Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

Ранее стрельба произошла в городе Омаха (штат Небраска). Стрелок открыл огонь по посетителям на первом этаже одного из торговых центров. Два человека были ранены, один из них скончался в больнице. Преступник успел скрыться с места преступления. Сейчас идет его розыск.