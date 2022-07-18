Три человека стали жертвами стрельбы в Индиане

Стрельба произошла в торговом центре города Гринвуд, в штате Индиана. Преступник убил троих, позже его самого застрелил гражданский. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Начальник полицейского управления Гринвуда Джим Исон рассказал, что мужчина с винтовкой начал стрелять в фуд-корте ТЦ Greenwood Park. Его же застрелил вооруженный посетитель торгового центра.

По словам Исона, в общей сложности погибли четыре человека, еще двое ранены.

Столичная полиция Индианаполиса, а также другие ведомства помогают в расследовании.

Гринвуд является пригородом Индианаполиса — главным городом Индианы. В Гринвуде живут порядка 60 тысяч человек.