Три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике | 360°

Все новости

Мир

02 октября 2022, 01:48

Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику — Bloomberg

Технологии

02 октября 2022, 01:41

Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона

Реклама

Знаменитости

02 октября 2022, 01:14

Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Здоровье

02 октября 2022, 00:56

Попова заявила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом

Путешествия

02 октября 2022, 00:47

Свыше двух миллионов российских туристов побывали в Анталье с начала года

Подмосковье

02 октября 2022, 00:39

Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках

Подмосковье

02 октября 2022, 00:37

Фестиваль «Аксаковская Уха» провели в Подмосковье

Подмосковье

02 октября 2022, 00:21

Минэнерго Подмосковья напомнило о правилах безопасности при использовании газа в быту

Мир

02 октября 2022, 00:17

Республиканцы призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности

Мир

02 октября 2022, 00:15

Три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике

Milenio: три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике

Читать 360tv в

Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился на юго-востоке страны. В результате крушения погибли три человека. Об этом написало издание Milenio.

«По предварительной информации военно-морского флота, в результате крушения погибли три человека, двое членов экипажа получили тяжелые ранения», — заявили авторы статьи.

Реклама

Вертолет упал в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско. Он рухнул на территорию рядом с детским садом, уточнило El Financiero. К месту крушения сразу же подбежали жители соседних домов, чтобы помочь членам экипажа. Один из очевидцев заснял момент падения на видео. На кадрах видно, как вертолет кружится на одном месте, а затем резко идет вниз.

Реклама

К вертолету прибыла машина скорой помощи, военные и представители местной власти. Пострадавших доставили в военно-морской госпиталь города Фронтера для оказания необходимой медицинской помощи.

Военное ведомство пока никак не прокомментировало падение вертолета. Все причины и обстоятельства крушения предстоит выяснить специалистам.

Мексика

Вертолеты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама