Три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике | 360°

Мир 02 октября 2022, 00:15 Поделиться Telegram

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Viber Три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике Milenio: три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике Unsplash

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Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился на юго-востоке страны. В результате крушения погибли три человека. Об этом написало издание Milenio.

«По предварительной информации военно-морского флота, в результате крушения погибли три человека, двое членов экипажа получили тяжелые ранения», — заявили авторы статьи.

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Вертолет упал в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско. Он рухнул на территорию рядом с детским садом, уточнило El Financiero. К месту крушения сразу же подбежали жители соседних домов, чтобы помочь членам экипажа. Один из очевидцев заснял момент падения на видео. На кадрах видно, как вертолет кружится на одном месте, а затем резко идет вниз.

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К вертолету прибыла машина скорой помощи, военные и представители местной власти. Пострадавших доставили в военно-морской госпиталь города Фронтера для оказания необходимой медицинской помощи.

Военное ведомство пока никак не прокомментировало падение вертолета. Все причины и обстоятельства крушения предстоит выяснить специалистам.

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