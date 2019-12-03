Три человека провалились в яму, образовавшуюся на проезжей части. Видео

Уточняется, что яма образовалась на дороге в воскресенье, 1 декабря. Это произошло в китайском городе Гуанчжоу. В провал глубиной 38 метров упала уборочная машина, в которой в этот момент, предположительно, находились двое мужчин. По данным издания там оказались 51-летний Ши И и его сын Ши Кэвэй, которые вместе работали в агентстве по уборке города Гуанчжоу. Кроме того, в яму упал водитель электрического велосипеда. Его личность и пол пока не установлены.

Машина с людьми провалилась под землю Подробнее

Поисками оказавшихся в провале людей занимаются более тысячи спасателей. Однако никого из пострадавших до сих пор не удалось извлечь из ямы. Люди находятся там уже более 40 часов. Это связано в тем, что воронка продолжает постепенно расширятся, чем осложняет поиски. Спасатели даже не знают, живы ли упавшие туда люди, или нет.

Местные власти уверили, что укрепили провал стальной арматурой. Это позволит предотвратить дальнейшее обрушение и облегчит поиск троих пропавших людей.

Ответственность за появление провала в дороге взяло на себя руководство местного метрополитена. Там признались, что яма возникла из-за строительства метро в непосредственной близости от места происшествия, а также извинились за случившееся.