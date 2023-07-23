Мир 23 июля 2023, 14:39 Три человека пострадали во время резни в поезде на западе Японии Kyodo: мужчина с тремя ножами устроил резню в поезде на западе Японии Unsplash

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Мужчина устроил резню в поезде на западе Японии. В результате ранения получили три человека, сообщило Kyodo.

По данным агентства, после нападения в поезде в Осаке злоумышленника оперативно задержали.

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В больницу доставили трех пострадавших — кондуктора и двух пассажиров. Одному из них около 20 лет, второй старше 70 лет. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Установлено, что преступнику 37 лет. При задержании у него нашли три ножа. Мужчина признался, что нанес ножевые ранения людям в поезде. Сейчас он находится под стражей. Все обстоятельства поножовщины устанавливаются.

В начале марта в одной из школ в городе Тода (префектура Сайтама) неизвестный ранил ножом 60-летнего учителя. Пострадавшего госпитализировали, а учеников экстренно эвакуировали. Кроме педагога, никто из находившихся в учебном заведении людей не пострадал.