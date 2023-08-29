Три человека пострадали при нападении обезьяны в Стамбуле | 360°

Мир 29 августа 2023, 14:03 Три человека пострадали при нападении обезьяны в Стамбуле NTV: обезьяна набросилась на трех человек в Стамбуле Unsplash

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Обезьяна напала на людей в Стамбуле. Из-за агрессивного животного три человека попали в больницу, сообщил турецкий телеканал NTV.

«Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, госпитализированы», — уточнили журналисты.

RT уточнил, что назвавшие себя хозяевами животного забрали его и скрылись.

В Приморском крае начали поиски медведя, который надел себе бидон на голову. Хищник не смог снять емкость самостоятельно, но от людей прячется.

Животное разыскивают сотрудники службы Госохотнадзора, полиция и работники национального парка «Земля леопардов». Об этом «360» рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморье Алексей Суровый. Он отметил, что поиски затруднены из плохой погоды.